L’Amministrazione: “Una strada alla volta restituiamo decoro e sicurezza alla città”

“Una strada alla volta restituiamo decoro e sicurezza alla città”. Comincia così il posto pubblicato sulla fanpage del Comune di Avellino che annuncia l’ultimazione dei lavori di riqualificazione e di rifacimento del manto stradale di via Tuoro Cappuccini.

“Un intervento di manutenzione straordinaria che abbiamo completato in tempi rapidissimi anche grazie alla prima tranche di fondi reperiti attraverso la devoluzione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti – prosegue il post -. Il programma per rimettere in sicurezza alcune tra le arterie principali della città e migliorarne allo stesso tempo la fruizione per tutti gli utenti della strada, nei prossimi giorni, toccherà via Pionati e via Carlo del Balzo, piazzetta Perugini e via Guido Dorso”.