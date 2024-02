L’Avellino torna alla vittoria al Partenio – Lombardi: battuta la Casertana 2 a 1

Grande vittoria per l’Avellino che sfata finalmente il tabù Partenio – Lombardi battendo nel derby la Casertana per 2 a 1. A segno Patierno e D’Ausilio per i lupi con Curcio che aveva riaperto la gara dagli undici metri per gli ospiti.

Un buon Avellino finalmente pimpante che ha costruito la vittoria grazie ad un grande avvio che ha tramortito i rossoblu. Al terzo minuto l’Avellino è già avanti: Sgarbi si invola sulla destra e effettua un cross perfetto, e Patierno, anticipando i difensori della Casertana, segna di testa sul primo palo. I padroni di casa giocano bene e, al 15′, trovano anche il raddoppio: ancora una volta, Sgarbi offre un assist decisivo, superando sulla destra Anastasio e servendo in area dove D’Ausilio. Passano pochi minuti e la Casertana accorcia con Curcio dagli undici metri che spiazza Ghidotti. Ma l’estremo difensore dei lupi diventa protagonista assoluto quando respinge due conclusioni ravvicinate della Casertana salvado i lupi dal pareggio. I rossoblù premono ma alla fine il tempo si chiude sul 2 a 1 per i lupi.

Nella ripresa l’Avellino si limita a controllare il gioco e ad effettuare le ripartenze. La Casertana non riesce a rendersi pericolosa se non con qualche sortita e i lupi al triplice fischio possono festeggiare sotto la sud dopo tanto tempo. Ora i lupi sono attesi da una doppia trasferta contro Monterosi e Audace Cerignola in cui non bisogna rendere vana la gara di oggi.