L’Avellino Summer Fest alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

“È stato per me un grande onore essere invitato alla XXVI edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, tenutasi a Napoli, in qualità di assessore agli eventi e alle politiche giovanili del comune di Avellino”. Lo scrive su Facebook l’esponente della Giunta Festa Stefano Luongo.

“Uno degli obiettivi del mio assessorato è stato fin dal primo anno quello di dare vita ad un evento specifico, l’Avellino Summer Fest, che fosse dotato delle necessarie spinte propulsive ed attrattive, così da divenire vero e proprio punto di riferimento – continua Luongo -. Le due edizioni trascorse dell’Avellino Summer Fest, nel breve periodo, hanno ottenuto già un grande risultato: aver ridato voglia agli irpini di vivere il capoluogo. L’obiettivo, per i prossimi anni, è di alzare l’asticella, configurandoci come una delle migliori manifestazioni di mezza estate, così da intercettare turisti dalla Campania e non solo. È anche in questo modo che possiamo far conoscere le peculiarità di tutta l’Irpinia alle persone. Fondamentale è fare rete, senza invidie, gelosie e contrapposizioni politiche, fra tutti gli enti territoriali e il mondo dei privati. La BMT è stata dunque una occasione per far conoscere a tante realtà le nostre iniziative.

In questo incontro abbiamo potuto discutere delle caratteristiche del nostro territorio, che oltre ad avere preziose risorse sotto il profilo enogastronomico, è da sempre centro rigoglioso di arte e cultura. Ringrazio gli organizzatori e in particolare Sistema Irpinia che ha voluto la nostra presenza a questo meeting” conclude Luongo.