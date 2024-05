L’Avellino ribalta il Catania con D’Ausilio e Liotti e vola in semifinale play-off

Dopo la paura arriva la festa. L’Avellino di mister Pazienza vince 2 a 1 in casa il return match play – off contro il Catania e conquista la semifinale contro il Vicenza con gara d’andata martedì al Partenio – Lombardi.

Una gara non priva di emozioni quella disputata nel fortino biancoverde che ha visto il sold out da parte dei tifosi biancoverdi che hanno preparato una coreografia spettacolare. Ma il Catania non si è lasciato intimorire ed alla prima occasione è passata in vantaggio con il bomber Cianci, rapido a ribadire in rete da sottomisura battendo Ghidotti. Dopo il goal a freddo i lupi tentano una reazione che però è sterile con Patierno non nella sua serata migliore che non riesce a sfruttare una ghiotta occasione. E dopo un minuto di recupero il tempo si chiude con gli etnei avanti 0-1.

Nella ripresa però è tutto un altro Avellino che riesce quasi subito a pareggiare con una gran botta da fuori area da parte dell’esterno sinistro Liotti. A questo punto l’Avellino vola sulle ali dell’entusiasmo ma non riesce a concretizzare ed allora Pazienza inserisce Marconi e Russo tentando il tutto per tutto. Ed è a meno di 10 minuti dalla fine della gara che l’Avellino riesce a sfondare il muro catanese con D’Ausilio che trafigge Furlan facendo esplodere lo stadio Partenio-Lombardi che diventa una bolgia. Il Catania si butta in avanti ma non riesce a radrizzare la gara e dopo 5 minuti di recupero la squadra biancoverde può festeggiare con i propri tifosi.

Ora neanche il tempo di gioire che martedì si torna in campo contro il Vicenza per la semifinale d’andata allo stadio Partenio – Lombardi con ritorno al Menti sabato prossimo. Nell’altra semifinale si affronteranno il Benevento e la formazione della Carrarese.