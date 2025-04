L’Avellino giocherà la serie B a casa sua, Nargi: “Stiamo lavorando per la soluzione”

AVELLINO- “Stiamo lavorando in sinergia e intensamente. Sono sicura che insieme alla società troveremo la soluzione”. Il sindaco di Avellino Laura Nargi risponde così sulla domanda che tutti in queste ore si saranno posti: ci saranno le condizioni per fare in modo che l’Avellino continui a giocare al Partenio?. La fascia tricolore, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto stamane dal prefetto Rossana Riflesso per coordinare il piano di sicurezza in vista della partita di domenica al Partenio con l’Altamura ha voluto rassicurare i tifosi.

“Noi già da da subito abbiamo iniziato ad aprire tavoli proprio per il problema dello stadio. Quindi Ieri abbiamo finito molto tardi e ci siamo concentrati a dire la verità sullo stadio, sia sul nuovo stadio che sulla ristrutturazione. Insieme alla società e quindi ad Angelo D’Agostino. Stiamo trovando una soluzione”. “Abbiamo immaginato la festa all’interno dello stadio- ha spiegato Nargi- Però ovviamente siamo ben consapevoli che non tutti coloro che vorranno festeggiare potranno entrare all’interno dello stadio, quindi stiamo predisponendo un piano di sicurezza per la città. Proprio per la sicurezza verranno allargate le zone pedonali e quindi poi dopo ci saranno ulteriori riunioni tecniche sul per il da farsi sempre per lo stesso obiettivo”. In realtà la festa ufficiale non ci sarà, perché non c’è la consegna della coppa da parte della Lega, anche per rispettare il lutto per la morte del Papa. “Ci sarà dopo la Supercoppa. Non si sa se il 3 10 e il 17”.