De Luca chiama Nargi: “Regione pronta a fare sponda per i lavori al Partenio-Lombardi”

Una telefonata di congratulazioni e disponibilità. Questa mattina il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha contattato telefonicamente la sindaca di Avellino, Laura Nargi, per esprimere il proprio plauso per la promozione in Serie B dell’Avellino Calcio.

De Luca ha sottolineato l’importanza del ritorno della squadra biancoverde nella serie cadetta. Durante la conversazione, il Presidente della Giunta Regionale ha anche garantito il pieno supporto della Regione per i lavori di adeguamento dello stadio “Partenio-Lombardi”, necessari in vista del prossimo campionato.

Un gesto che conferma gli ottimi rapporti tra De Luca e la sindaca oltre alla volontà di una collaborazione istituzionale per riammodernare l’impianto sportivo avellinese rendendolo all’altezza delle nuove sfide.