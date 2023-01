L’Avellino delude: è solo 0 a 0 con il Monopoli al Partenio – Lombardi

L’Avellino non va oltre lo 0 a 0 contro il Monopoli in casa, disputando non una bella prestazione priva di emozioni con la squadra ospite che ha sfiorato più volte di mandare al tappeto i lupi. In una gara che è iniziata con il ricordo di Roberto Bembo, Stefano Landolfi e Cesare Ventre con Antonio Di Gaudio e Ramzy Aya che hanno depositato sotto la curva sud due mazzi di fiori per i due giovani tifosi. Mentre in sala stampa un altro mazzo di fiori è stato messo nel posto dove era solito sedersi il giornalista di Bellizzi.

Primo tempo opaco e avaro di emozioni con l’Avellino che cerca di comandare il gioco con un buon possesso palle che però risulta essere sterile visto che i biancoverdi non tirano mai in porta. Anzi il Monopoli è pericoloso quando riparte in contropiede con Marcone che sventa in un occasione il tentativo dei pugliesi.

Nel secondo tempo stesso copione con l’Avellino che va vicino al goal con Russo su punizione ma il portiere del Monopoli fa buona guardia e sulla respinta è Gambale a colpire la traversa. Girandola di cambi che rivoluzionano l’attacco dei biancoverdi ma i frutti non si vedono. Il punteggio non cambierà più.

Per l’Avellino, dopo il pareggio con la Gelbison, arriva un altro pareggio. I biancoverdi ora domenica affronteranno in terra siciliana il Messina contro una squadra in piena lotta per la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 14,30.