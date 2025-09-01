L’Avellino Club “Tommaso Acernese” festeggia il primo anniversario

Il prossimo 4 settembre 2025, alle ore 20:00, si terrà una serata speciale per tutti i tifosi biancoverdi: l’Avellino Club “Tommaso Acernese” celebra il suo 1° anniversario.

L’evento si svolgerà proprio a Sant’Elena Irpina, paese che ha visto nascere e crescere il club. Per l’occasione, sarà presente anche una delegazione dell’U.S. Avellino, che parteciperà alla festa insieme ai soci e agli appassionati.

Durante la serata, il club offrirà un buffet gratuito a tutti i presenti, in un clima di amicizia e passione per i colori biancoverdi.