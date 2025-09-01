Campania, allerta meteo gialla per domani 2 settembre

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido per la giornata di domani, dalle 9 alle 23.59 sulla gran parte della regione.

L’avviso riguarda tutto il territorio ad esclusione delle zone di allerta 4 (alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità.

Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.