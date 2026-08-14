Moscati, l’avellinese Angelo Buglione alla guida dell’Unità operativa complessa di Terapia Intensiva

Sarà Angelo Buglione a guidare l’Unità operativa complessa di Terapia Intensiva dell’Azienda ospedaliera. Avellinese, 54 anni, vincitore del concorso per la direzione della struttura, entrerà in servizio nel nuovo ruolo a partire dal prossimo mese di settembre. Per Buglione si tratta di un importante riconoscimento professionale maturato all’interno della stessa Azienda, dove lavora come medico anestesista rianimatore dal 2004. Dal 2025 è responsabile della UOSD di Terapia Intensiva Post-Operatoria e, negli anni dell’emergenza pandemica, è stato referente della Terapia Intensiva Covid. Nel corso della sua attività ha inoltre ricoperto il ruolo di referente per le sale operatorie, maturando una particolare esperienza nell’ambito dell’Ortopedia. Dal 2022 è rappresentante provinciale dell’Aaroi, il sindacato degli anestesisti rianimatori.

«𝘈 𝘉𝘶𝘨𝘭𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘷𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘋𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘚𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘭’𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘣𝘶𝘰𝘯 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 – dichiara il Direttore generale 𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 –. 𝘓𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘯𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘢 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘷𝘦𝘯𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦 𝘥𝘢 𝘷𝘪𝘤𝘪𝘯𝘰 𝘭’𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘭𝘦 𝘦𝘴𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘦 𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪. 𝘌𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘈𝘷𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘰 𝘦 𝘢𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘶𝘯 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦: 𝘴𝘪𝘨𝘯𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢̀ 𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘢𝘭𝘦, 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘱𝘳𝘢̀ 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘴ì 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢».