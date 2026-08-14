Grossi: “La Costituzione Italiana ha ricostruito le fondamenta della nostra Nazione, bisogna conoscerla per capirla“

Si riporta la nota del dott. Marco Grossi, vicesindaco del Comune di Grottolella:

“La Costituzione della nostra Repubblica, a quasi ottanta anni dalla sua entrata in vigore, rappresenta un testo laico, democratico e pluralista, che ancora regge ai cambiamenti sia di fatto che di diritto del sistema politico e istituzionale del nostro Paese. I suoi principi — dallo Stato di diritto all’eguaglianza sostanziale, dalla libertà democratica alla libera manifestazione del pensiero, fino alla preminenza della persona umana — permeano il nostro essere cittadini dello Stato italiano.

Tutto ciò premesso, in molti casi si abusa della Carta costituzionale, ovvero si cerca di utilizzarla contro una parte, dimenticando che essa nasce per unire tutto il popolo italiano nella prospettiva della pace e dello sviluppo economico, in una cornice di solidarietà e di collaborazione reciproca. In altri casi, diversi politici dimostrano una scarsa conoscenza della stessa attraverso citazioni non veritiere o fuori dal contesto normativo e politico, creando confusione tra i cittadini che ascoltano.

Infine — e questo potrebbe essere un consiglio gratuito — per capire meglio la portata, il senso e le ragioni storiche della Costituzione, bisognerebbe partire dai documenti concernenti gli interventi e i dibattiti che scaturirono durante l’Assemblea Costituente, per avere un concetto chiaro di quel compromesso autenticamente democratico che ha reso la nostra Carta veramente solida, forte e capace di rinsaldare le ragioni dell’unità istituzionale e sociale della Nazione, ricostruendone le fondamenta da un punto di vista giuridico, normativo, politico e sociale.