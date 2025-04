Lauro, volo di sei metri dalla rampa delle scale: trentenne finisce in ospedale

LAURO- Un volo di sei metri dalla rampa interna delle scale della sua abitazione. Quella che solo per fortuna non si è trasformata in una tragedia per un trentenne di Lauro. Tutto e’ accaduto in Via Cassese, dove l’uomo abita con un suo congiunto. Poco prima delle diciannove sul posto erano stati allertati gli agenti della Polizia Locale e quelli del Commissariato di Lauro, che temendo un possibile insano gesto da parte dell’uomo, avrebbero messo in atto ogni iniziativa per farlo desistere. Ma una volta all’interno dell’abitazione avrebbero avvertito il tonfo. La caduta non ha avuto per fortuna conseguenze gravi. Il trentenne è stato soccorso e trasportato al vicino ospedale di Nola. Avrebbe rimediato delle fratture agli arti inferiori. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte del personale del locale Commissariato di Polizia. Le condizioni del ferito non sono gravi. Resta da capire se si e’ trattato di un incidente o di un insano gesto.