A Castel del Lago arriva la “Caccia all’Uovo di Pasqua”

Le associazioni Polisportiva Castello e Forum delle Donne uniscono le forze per regalare ai più piccoli un momento di gioia e condivisione in occasione delle festività pasquali. È tutto pronto per la “Caccia all’Uovo di Pasqua”, un’iniziativa gratuita pensata per i bambini di ogni fascia di età.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 aprile alle ore 17:00 in Piazza Padre Pio a Castel del Lago.

L’evento nasce dal desiderio di creare uno spazio di festa aperto a tutte le famiglie, valorizzando il senso di comunità e la partecipazione attiva del territorio.