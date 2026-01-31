Lauro, vandalizzati i bagni pubblici nel centro del paese: atto di profonda inciviltà

LAURO- Vandalizzati i bagni pubblici nel centro del paese. A comunicarlo con una nota lo stesso sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione: “L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, nella giornata odierna, i bagni pubblici situati nell’aria ex casa del fascio, sono stati oggetto di un grave atto vandalico.

I danni riscontrati, che hanno comportato l’immediata chiusura temporanea della struttura, rappresentano non solo un costo economico per la collettività, ma anche un gesto di profonda inciviltà che colpisce un servizio pubblico essenziale, utilizzato quotidianamente da cittadini e visitatori”. Già scattati gli accertamenti per identificare gli autori del raid: “Sono già state attivate le procedure necessarie per il ripristino dei locali e per l’accertamento delle responsabilità, anche attraverso le immagini divideosorveglianza e la collaborazione con le forze dell’ordine.

I responsabili, una volta individuati, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni secondo quanto previsto dalla legge. Rivolgo un appello al senso civico di tutti: il rispetto dei beni pubblici è rispetto verso la nostra comunità, amatela, sorvegliatela e custoditela. Distruggere ciò che è di tutti significa danneggiare l’intero paese.Confido nella collaborazione dei cittadini e ringrazio gli operatori comunali e dell’ACM per il tempestivo intervento”.