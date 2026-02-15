A Lauro tutto pronto per la “Nave dell’Amore”: martedì arriva il carro allegorico

LAURO- “La nave dell’amore”. Il martedì grasso di Lauro sarà scandito dal Carro Allegorico organizzato dall’associazione Marem, che sfilera’ nelle strade del comune del Vallo di Lauro. Un evento per tutte le età, quello patrocinato dal Comune di Lauro. La partenza è prevista alle quattordici e trenta di martedì da Via Fuselli, poi lo spettacolo per grandi e bambini per tutte le strade del paese.