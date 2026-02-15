La magia della “Quadriglia Quindicese” per l’ottavo anno arriva anche nel capoluogo

QUINDICI- Settanta ragazze e ragazzi dai 5 ai diciotto anni, tre gruppi diversi diretti da Valentina Vivenzio, Fiorella Ventre e Michele Santaniello. Sono i numeri della rinnovata tradizione della “Quadriglia Quindicese”, che farà ballare la tradizionale danza del Carnevale a diverse generazioni di giovani quindicesi, partendo dai più piccoli fino ai giovani diventati maggiorenni. Insieme a loro una band di dieci musicisti, per rendere ancora più melodioso questo percorso verso il martedì di Carnevale. L’organizzazione affidata alla Proloco di Quindici, che da quasi dieci anni partecipa agli eventi del Carnevale anche nella città capoluogo. Questa mattina, i ragazzi delle tre quadriglie insieme ai genitori e alla band, hanno infatti sfilato nel centro di Avellino, lungo Corso Vittorio Emanuele. Una bella tradizione che non perde mai appeal e sopratutto ogni anno coinvolge sempre più partecipanti.