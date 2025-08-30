Lauro, “Tra cielo e tango”: torna il concerto all’alba a Palazzo Pignatelli

LAURO- Attendere l’alba sulle note di un tango. L’emozione che alle cinque e trenta di questa notte sarà possibile provare a Lauro, dove anche quest’ anno, il Comune e l’associazione Il Mondo che Vorrei hanno organizzato il “Concerto all’alba”. La location scelta sarà quella di Palazzo Pignatelli. L’esibizione dei Buenos Aires..Yo soy el tango, la voce di Maura Minicozzi , Mario Muccitto bandoneon

Antonio lasevoli chitarra, Antonello Rapuano piano, Giuseppe Timbro contrabbasso, Gabriele Oses attore, Tangheri Paola Mariana Cabrera, Rochelio Bravo. Un evento ormai consolidato nel cartellone estivo del Comune di Lauro, in attesa della chiusura con “Calici a Palazzo”.