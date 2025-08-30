Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028: parte la sfida dei Comuni

VALLE CAUDINA- La Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028 – Incontriamoci!. E’ lo slogan con cui i Comuni della Valle Caudina in collaborazione con il comune di Sant’Agata de’ Goti stanno costruendo insieme la candidatura di «Città Caudina» a Capitale Italiana della Cultura 2028. L’ appello è scattato via social: ” E questo importante progetto non può realizzarsi senza di voi!”. I destinatari sono le associazioni culturali, teatrali, musicali, ricreative, imprese culturali e creative. Affinché come sottolineano dai Comuni: ” siete il cuore pulsante del nostro territorio e vogliamo che siate i protagonisti di questo percorso”. Un percorso che sarà scandito da una serie di incontri pubblici per raccogliere idee, iprogetti e la visione dalle associazioni. Per i promotori si tratta di “un momento di ascolto e co-progettazione per costruire insieme il dossier di candidatura e, soprattutto, il futuro culturale della nostra comunità.

Le vostre proposte saranno la linfa vitale della nostra candidatura. Partecipate!”. Nella sala consiliare di Rotondi il 2 settembre alle 18 il primo appuntamento.

Sono invitate a partecipare le associazioni di Cervinara, San Martino Valle Caudina, Rotondi.