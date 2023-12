Lauro, strada Petrelle-Toriello: la minoranza interroga Boglione

LAURO- Il gruppo di minoranza sollecita il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione sulla strada interpoderale Petrelle, da tempo al centro delle polemiche per la sua inpraticabilita’ e i danni arrecati alle aziende agricole, che ora risulterebbe chiusa non solo a causa di una voragine ma anche da una vera e propria catena. Scrivono i consiglieri del gruppo guidato da Sabato Moschiano: strada interpoderale Petrelle/Toriello che diparte sia dalla frazione Migliano che da Pignano in direzione Casapiano (comune di Quindici), risulta interrotta al punto di cui al foglio 10, particella 5, del Catasto Terreni del Comune di Lauro per l’insorgenza di una voragine, pur di modeste dimensioni, causata dalle piogge copiose del mese di settembre scorso; ció, pertanto, pregiudica il transito, di per sé notoriamente precario e pericoloso, di coloro che devono raggiungere con i mezzi agricoli i propri fondi sovrastanti ; l’inaccessibilità, inoltre, genera intuibili danni alle non poche aziende agricole, costrette a ridurre gli accessi giacchè i percorsi alternativi possibili si presentano estremamente lunghi e comunque inadeguati” e inoltre, anche un altro disagio recente: “sul detto tratto stradale, esattamente nel punto richiamato, risulta altresì apposta una catena con lucchetto nonché un filo di acciaio che, pertanto, precludono definitivamente il transito anche pedonale”.

Per la minoranza appare necessario rendere accessibile la strada e in ragione di tutte questi aspetti la minoranza ha chiesto al sindaco ” di conoscere se la chiusura del tratto Petrelle – Toriello sia stata procurata da iniziativa comunale e, nel caso, per quale ragione e con quale provvedimento; di sapere se risulti in atto, ovvero almeno nelle intenzioni, di voler intervenire per la messa in sicurezza della parte franosa della strada all’altezza dell’attuale chiusura con catena e filo d’acciaio; di conoscere se, in ogni caso, si vorrà provvedere alla riapertura del tratto interrotto facendo valere il possesso ultrannuale sullo stesso, ove la chiusura sia stata clandestinamente provocata da soggetti terzi; di sapere se, allo stato attuale, sia stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere alla deviazione del traffico diretto nelle zone alte Petrelle-Toriello Arco attraverso l’attivazione dell’accesso via Domicella e, nel caso, mediante quali specifiche iniziative; ovvero se, ed in quali termini, sia stato programmato un intervento risolutivo sulle strade interpoderali di pertinenza provenienti da Lauro”.