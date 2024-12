“Lauro Sporting Village”, il vicesindaco Graziano: un Palazzetto all’avanguardia nell’ex campo sportivo

LAURO- “Lauro può finalmente sognare e guardare al futuro con un Palazzetto dello sport grande e all’avanguardia”. Ad annunciarlo pubblicando le foto dell’area, l’ex campo sportivo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pino Graziano: “L’impianto sportivo, progettato dallo studio “Od’A Officina d’architettura” con “ia2 studio associato” tenendo conto delle Norme Coni, sorgerà su una superficie lorda di circa 1200 mq nell’ area dismessa ex campo sportivo e sarà suddiviso in quattro volumi distinti. ognuno con un ruolo specifico nella sua funzionalità complessiva. Il progetto conferma l’idea di creare una struttura per lo sport outdoor che punti a riqualificare larea offrendo alla comunità uno spazio funzionale, accessibile e fruibile a utenti con diverse abilità motorie ed età. A tali obbiettivi si aggiunge quello di realizzare un edificio di pregio architettonico che si inserisca perfettamente nel contesto”.

E ha concluso: “Il volume principale di “Lauro Sporting Village (si chiamerà così) ospiterà un campo polivalente di 610 mq per basket, tennis, pallavolo e un’ampia tribuna a gradoni per gli spettatori. Gli spazi interni includeranno servizi. uffici e aree adatte alle diverse attività. L’esterno invece sarà caratterizzato da parcheggi, spazi verdi e marciapiedi..Complessivamente, il progetto mira non solo a creare un ambiente funzionale per lo sport ma anche a realizzare uno spazio inclusivo accessibile ed esteticamente gradevole. “Lauro Sporting Village” sarà il nostro fiore all’occhiello, un punto di riferimento per la comunita intera con “Ente locale che potri utilizzarlo per eventi non solo sportivi, ma anche culturali”.