Il segretario del PD di San Martino si dimette: basterà al Nazareno e a Misiani?

AVELLINO- Flavio Pisano, il segretario del circolo PD “Martino Velotti” di San Martino Valle Caudina ha rassegnato alla Federazione Provinciale del Partito Democratico le dimissioni dalla carica. Dopo il caso dell’uomo tesserato nel PD mentre era in coma, denunciato con una lettera qualche giorno fa dalla moglie, cade la prima testa. Anzi più che altro c’è il primo passo indietro. Il segretario cittadino con un messaggio inviato a tutti gli iscritti ha reso nota la sua scelta. Nelle prossime ore a Via Tagliamento si decidera’ se nominare un commissario che dovrà gestire il tesseramento fino al 31 dicembre e successivamente il congresso per eleggere un nuovo segretario, oppure convocare direttamente un’ assemblea degli iscritti ed eleggere il nuovo dirigente alla guida del circolo cittadino. Ma è solo uno dei problemi a Via Tagliamento. Anche perché la domanda è: basteranno le dimissioni del segretario cittadino del PD a spegnere il fuoco divampato sul tesseramento 2023 in Irpinia? Al Nazareno ed in particolare al commissario regionale Misiani basterà l’ addio di Pisano. Molto probabilmente no. E quindi si riaprirà lo scenario di un commissariamento del partito. Sotto attacco e’ l’area del consigliere regionale Maurizio Petracca che è riferimento dell’attuale segretario provinciale, Nello Pizza. Cosa succederà sarà più chiaro nelle prossime ore. Intanto nel partito le fratture si fanno sempre più profonde.