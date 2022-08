Lauro, spari in un pub del paese. Disposta la chiusura per 15 giorni

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro hanno dato esecuzione al provvedimento amministrativo (ex art.100 T.U.L.P.S.) adottato dal Questore di Avellino. Nello specifico è stata disposta la chiusura di 15 giorni di tutte le attività relative di un circolo ricreativo di Lauro (AV), poiché teatro di una violenta lite avvenuta all’interno del locale per futili motivi.

Nella circostanza di fronte all’ennesimo rifiuto, da parte del gestore, di soddisfare le richieste di somministrazione di bevande alcoliche, un avventore aveva estratto una pistola semiautomatica, illegalmente detenuta, e sparato due colpi che solo per un caso fortuito non attingevano il titolare. L’uomo, fermato ed identificato, a seguito degli accertamenti di rito veniva pertanto denunciato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di ordinanza emessa dal G.I.P. di Avellino.