Covid in Irpinia, +272 positivi su 1.082 tamponi effettuati

Sono 272 i nuovi positivi al Covid in provincia di Avellino, su 1.082 tamponi effettuati. Lo comunica l’Asl di Avellino nell’ultimo aggiornamento:

Aiello del Sabato 2

Altavilla Irpina 4

Andretta 1

Aquilonia 1

Ariano Irpino 13

Atripalda 4

Avella 2

Avellino 25

Bagnoli Irpino 1

Baiano 3

Bisaccia 7

Bonito 2

Calabritto 4

Calitri 7

Caposele 4

Capriglia Irpina 3

Carife 3

Castelfranci 5

Castelvetere sul Calore 1

Cervinara 1

Cesinali 2

Flumeri 1

Fontanarosa 4

Forino 2

Frigento 2

Grottaminarda 3

Grottolella 1

Lauro 1

Lioni 11

Luogosano 1

Manocalzati 2

Melito Irpino 3

Mercogliano 11

Mirabella Eclano 5

Montecalvo Irpino 8

Montefalcione 3

Monteforte Irpino 3

Montefredane 4

Montefusco 1

Montella 4

Montemarano 4

Montemiletto 2

Montoro 12

Morra De Sanctis 1

Mugnano del Cardinale 1

Nusco 4

Ospedaletto D’Alpinolo 2

Pietradefusi 1

Prata P.U. 2

Pratola Serra 4

Quindici 1

Roccabascerana 3

Rotondi 5

San Mango sul Calore 1

San Michele di Serino 3

San Nicola Baronia 1

San Potito Ultra 1

Santa Paolina 2

Sant’Andrea di Conza 3

Sant’Angelo a Scala 1

Sant’Angelo dei L. 7

Savignano Irpino 1

Serino 3

Sirignano 3

Solofra 7

Summonte 1

Taurasi 3

Torella dei Lombardi 1

Trevico 2

Vallata 5

Vallesaccarda 2

Venticano 5

Villanova del Battista 1

Volturara Irpina 7

Zungoli 2

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, sono ricoverati 4 pazienti in area Covid, di cui 2 in degenza ordinaria e 2 in sub intensiva, su un totale di 26 posti letto disponibili.

Nella giornata di oggi sono state somministrate, inoltre, 111 dosi di vaccino anti Covid: 18 terze dosi e 92 quarte dosi.