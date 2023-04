Lauro-Quadrelle, cento bikers in marcia per ricordare Picoco, Ottaviano e De Gennaro

Il piu’ giovane ha dodici anni, il più anziano sessantanove. Tutti i centotrenta bikers che hanno aderito alla seconda edizione del Memorial “Picoco-Ottaiano-De Gennaro” hanno in comune non solo la passione per la due ruote, ma anche la volontà di onorare la memoria di tre vittime del dovere, partecipando ad un evento nato proprio per evidenziare la necessità della sicurezza stradale. Cosi’ ieri mattina, per il secondo anno consecutivo, si sono dati appuntamento per una pedalata cicloamatoriale di quaranta chilometri per ricordare i due militari dell’Arma e della guardia giurata deceduti in servizio nel luglio del 2018, Attilio Picoco, Vincenzo Ottaviano e Benigno De Gennaro, falciati da un’ auto a folle velocità lungo la Nola Villa Literno, mentre concludevano i rilievi per L’accertamento di un sinistro stradale..

un’auto lanciata a folle velocità sulla Nola-Villa Literno mentre svolgevano servizio. Su iniziativa del CSI Campania e degli atleti della Bikers on the road, guidati dal sottufficiale dell’Arma Carmine Notaro, collega delle vittime, è stata organizzata una pedalata di circa 40 km tra Quadrelle, Roccarainola, Visciano e Lauro, cittadine dove vivevano e svolgevano servizio i militari. La pedalata, preceduta da una staffetta delle motociclette dell’Arma, si e’ aperta nella piazza di Quadrelle, il comune di nascita della guardia giurata Benigno De Gennaro e chiusa come l’anno scorso nell’arena di Palazzo Pignatelli, dove sono state svolte le premiazioni e i riconoscimenti alle autorità. Presente una notevole rappresentanza militare. A partire dal vice comandante della Legione Carabinieri Campania, colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, il comandante del Gruppo CC di Castello di Cisterna, tenente colonnello Nicola De Tullio, il capitano Gerardo De Siena, comandante della Compagnia di Nola, il comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, il tenente Andrea Marra, il comandante della stazione dei Carabinieri di Lauro Alessandro Scafuri. Presente la vedova del brigadiere Attilio Picoco, scomparso dopo un’agonia di dieci giorni il 30 luglio 2018, la vedova della guardia giurata Benigno De Gennaro e i genitori del militare dell’Arma Vincenzo Ottaviano. A fare gli onori di casa a Lauro c’era il sindaco Rossano Sergio Boglione, insieme al suo vice Pino Graziano, all’assessore Umberto Iovino, al presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e alla consigliera comunale Paola Scafuro. Il Comune di Lauro, insieme a quello di Roccarainola e Quadrelle hanno patrocinato l’evento. Plauso di Boglione all’iniziativa e alla partecipazione di quanti mettendosi in moto hanno voluto rappresentare come resti vivo il ricordo dei tre caduti in servizio. Per il sindaco di Lauro “bisogna apprezzare ogni gesto che ricordi la nobiltà e il valore degli eroi”. Ai sindaci e alla rappresentanza militare, anche per l’organizzazione messa in campo dall’ Arma dei Carabinieri e’ giunto il plauso del presidente del Csi Campania Enrico Pellino.