Aggrediti operatori del 118, l’Asl: “Episodio gravissimo”

A seguito dell’aggressione avvenuta nella giornata di oggi 2 aprile nei confronti degli operatori dell’Emergenza territoriale da parte di un paziente e dei suoi familiari durante l’intervento di soccorso del 118, il medico e l’autista in servizio presso la postazione PSAUT di Atripalda sono ricorsi alle cure mediche presso il Pronto soccorso dell’AORN Moscati con prognosi a 3giorni.

La Direzione Strategica dell’ASL esprime la propria vicinanza agli operatori convolti stigmatizzando l’accaduto: “Siamo costernati di fronte ad episodi come questo – afferma il Direttore Generale dell’ASL di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante – è gravissimo assistere ancora ad atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari quotidianamente impegnati a tutela della salute dei cittadini. Il personale dell’emergenza territoriale svolge un lavoro prezioso e ha diritto a lavorare serenamente senza timore di subire atti di questo tipo”.

“Si tratta un episodio gravissimo nei confronti di operatori che lavorano in prima linea al servizio della cittadinanza anche nei giorni festivi come oggi e che meritano apprezzamento per un lavoro prezioso quanto insostituibile”, afferma il Direttore dell’Emergenza territoriale CO 118 Rosaria Bruno.