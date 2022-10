Si accelera sugli interventi che serviranno a completare e migliorare la sede dell’Istituto Superiore ISIS “Nobile-Amundsen” di Lauro. E’ quanto emerge dopo il sopralluogo eseguito nei giorni scorsi, che ha visto la presenza dei tecnici del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Avellino.

Immediato il riscontro alle segnalazioni giunte dal dirigente scolastico Luigia Conte. A presiedere al sopralluogo tecnico il vice sindaco di Lauro e consigliere provinciale Giuseppe Graziano, che ha già lavorato nella precedente consiliatura per la definizione dei lavori al secondo piano dello stesso plesso scolastico e il responsabile della sicurezza dell’Istituto, l’architetto Napolitano Aniello insieme al docente dell’Isis e assessore del vicino comune di Moschiano, Antonio Mazzocca .

Al termine del sopralluogo alla sede si è convenuti in un immediato piano di intervento, tra cui l’ascensore per l’accesso ai piani superiori da parte dei ragazzi diversamente abili, sistemazione scale di emergenza, potenziamento delle linee telefoniche/internet, manutenzione finestre e porte di emergenza, nonché alla predisposizione di un apposito progetto di intervento per la sistemazione dei locali a piano seminterrato da adibire a palestra e alla disposizione esterna di una scala di emergenza. Le verifiche sono poi continuate presso le altre sedi, dove vi erano stare segnalate criticità.