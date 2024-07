Lauro, lavori alla scuola: l’impresa notifica precetto di 381mila euro al Comune

LAURO- Una “tegola” da oltre 380mila euro rischia di abbattersi sul Comune di Lauro. Quella legata all’atto di precetto notificato qualche giorno fa dallo studio Miani per conto dell’impresa Vivenzio Costruzioni Srl, per il pagamento dei lavori effettuati al nuovo plesso scolastico di Via Principe Amedeo, intervento come noto fermo da alcuni anni dopo una serie di problematiche. Decorsi i centoventi giorni che la norma mette a disposizione degli enti nei casi di procedimenti esecutivi, nello specifico un decreto ingiuntivo, si passa ora alla esecuzione forzata (a meno di nuove impugnazioni da parte del Comune di Lauro). La vicenda è collegata al decreto ingiuntivo risalente al 2022 rilasciato dal Tribunale di Avellino e pubblicato nel settembre successivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del Tribunale di Avellino del maggio 2023 nel procedimento di opposizione presentato. L’impresa ha un credito nei confronti del Comune di Lauro di 293.191,80 oltre interessi moratori con decorrenza dal settembre 2021 fino al soddisfo, nonché € 3.600,00 oltre spese, tutte liquidate nel decreto ingiuntivo. Come rilevato nell’atto di precetto, sia il decreto che l’ordinanza sono stati regolarmente notificati a mezzo posta elettronica certificata il 16 maggio scorso al Comune di Lauro dall’avvocato Francesco Miani, legale dell’impresa. A quanto pare il Comune di Lauro non ha provveduto “allo spontaneo pagamento delle somme portate da detto decreto ingiuntivo; che sono decorsi i termini”di legge dei 120 giorni e “che è, infine, diritto ed interesse attuale dell’istante recuperare le somme dovute”, pari a complessivi 381.723,11 euro, tenuto conto delle spese legali e, soprattutto, degli interessi di mora, ammontanti alla data del 02 luglio 2024 a ben 82.451,16 euro.