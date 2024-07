Grottaminarda, il Comune chiude gli uffici di pomeriggio: “Fa troppo caldo”. Critiche sui social

Grottaminarda, arriva ordinanza per ridurre gli orari degli uffici comunali causa caldo, la reazione degli utenti

Ecco l’ordinanza:

“Ordinanza sindacale per riduzione degli orari di apertura degli Uffici comunali a causa delle ondate di calore.

Fino al 31 agosto non si effettueranno i rientri pomeridiani, gli Uffici resteranno aperti al pubblico dalle

8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdi con deroga per gli

Uffici di Polizia Municipale.

La decisione adottata in seguito alle eccezionali condizioni atmosferiche di questo periodo, con temperature molto elevate, e quindi per rispondere alla necessità di dover adottare misure di salvaguardia della salute dei dipendenti comunali e degli utenti per eventuali conseguenze dovute alla calura estiva.”

Tuttavia, la reazione del pubblico non si è fatta attendere, con numerosi commenti negativi apparsi sui social media. Ecco alcuni dei più significativi:

– “Annamo bene, e chi lavora nei campi dovrebbe riprendere lavoro a settembre.”

– “Avete fatto un’altra figura di merda.”

– “E i muratori a 70 anni sotto al sole cocente, muti!”

– “E tutti coloro che lavorano nelle fabbriche cosa devono dire? Questa è una richiesta vergognosa!”

– “Poverini, meno male hanno i condizionatori.”

I commenti riflettono il malcontento di molti cittadini che vedono questa ordinanza come un privilegio ingiustificato per i dipendenti comunali rispetto ad altri lavoratori che operano in condizioni altrettanto difficili, se non peggiori. La questione solleva un dibattito più ampio sulla gestione delle risorse umane e delle condizioni lavorative durante periodi di clima estremo.