Lauro, ladri in azione: raid in casa di un consigliere comunale

LAURO- L’abitazione della consigliere comunale Paola Scafuro finisce nel mirino dei ladri. Un furto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledi’, mentre all’interno dell’appartamento al primo piano di una delle palazzine del complesso edilizio denominato “Parco Maddalena” in Via del Balzo a Lauro. Al momento in cui e’ avvenuto il raid la delegata all’Istruzione del Comune di Lauro era impegnata in una cerimonia ufficiale nella frazione di Fontenovella. I malviventi hanno raggiunto il balcone del primo piano della palazzina e dopo aver forzato l’infisso si sono introdotti all’interno dell’appartamento, dopo aver stordito il cane hanno messo a soqquadro le camere da letto, verosimilmente a caccia di oro e soldi. Il bottino sarebbe abbastanza magro. Resta pero’ l’amara sorpresa per la famiglia colpita dal raid. Al rientro la consigliere comunale avrebbe avuto difficolta’ ad aprire la porta, bloccata con una chiave di riserva dai malviventi, che si sono dileguati facendo perdere, almeno per ora, le proprie tracce. Tutto grazie alla complicita’ del buio e soprattutto della pioggia. La vicenda e’ stata denunciata alla locale stazione dei Carabinieri, che ha avviato le indagini per identificare gli autori del raid. Nelle ultime settimane sono stati compiuti anche altri furti in zona. Considerato l’approssimarsi delle festivita’, come e’ avvenuto anche nei vicini comuni della zona nolana e vesuviana, si teme un’escalation di colpi nelle abitazioni.