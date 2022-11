I tre Casinò più grandi del mondo

I casinò più grandi del mondo si trovano in diverse località e, oltre ad essere elegantissimi e lussuosissimi, si trovano all’interno di strutture favolose e mastodontiche. Di casinò in tutto il mondo ce ne sono tantissimi, ma solamente alcuni possono ospitare migliaia di persone nello stesso momento.

1 – Venetian Casino di Macao. Con i suoi 51.000 mq di superficie, il Venetian Casino di Macao (Cina) è in assoluto il più grande al mondo.

2 – City of Dreams Resort a Macao. Al secondo posto e sempre a Macao (Cina) si trova il City of Dreams 39.000 mq all’interno di un resort enorme, inaugurato nel 2009 con più di 1.500 slot e ben 500 tavoli da gioco.

3 – Foxwoods Resort Casino di Ledyard. È il casinò più grande degli Stati Uniti ma…non è a Las Vegas bensì in Connecticut! Con 31.600 mq ospita ben 6 casinò con 7.000 slot machine, 400 tavoli e 17 tipi differenti di giochi, più una delle più grandi sale Bingo al mondo!

Ovviamente, si può giocare anche online. Ecco i migliori bonus casinò di benvenuto.

Fuori dalla Cina e dagli Stati Uniti il resto del mondo non sta certo a guardare: l’Europa vanta i casino terrestri più antichi e affascinanti in assoluto in Italia e a Montecarlo. Inoltre, Malta ha adottato leggi permissive in fatto di gioco, avviandosi a legare principalmente al gioco tutta la sua economia interna. I paesi dell’est cercano di recuperare il tempo perduto in passato a costruire l’utopia socialista aprendo casino terrestri.