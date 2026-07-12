Lauro, ladri “acrobati” tornano in azione: oro e contanti portati via da una villetta

LAURO- I ladri tornano a colpire nella zona di Via Tito e Costanzo Angelini e nelle sue traverse. Nel mirino due villette a pochi metri di distanza, vicine a noccioleti. I ladri sono entrati in azione in azione proprio dai terreni vicini. Il primo colpo, quello messo a segno in una traversa di Via Tito e Costanzo Angelini dopo le 21 di ieri sera, anche perche’ quando i proprietari sono giunti a casa, i malviventi erano ancora al secondo piano dell’ abitazione e si sono dileguati velocemente, approfittando dei terreni vicini e saltando sul muro di cinta, alto qualche metro, da cui quasi sicuramente hanno fatto accesso. Nell’abitazione presa di mira i malviventi hanno portato via oro e contanti. Il furto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri, che stanno procedendo con gli accertamenti. Pochi minuti dopo, a qualche metro in linea d’aria, i malviventi hanno tentato un raid all’interno di una villetta di Via Tito e Costanzo Angelini. Stavolta però sono stati messi in fuga dell’allarme. Anche in questo caso il tentativo di effrazione è avvenuto molto probabilmente da un terreno retrostante l’abitazione presa di mira. Le indagini sul secondo episodio e su un altro tentativo avvenuto a pochi metri di distanza sono affidate agli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. La zona dove sono entrati in azione i ladri era già finita nel mirino di raid della criminalita’ predatoria nei mesi scorsi. Anche in questo caso, visto che la zona colpita non è coperta da telecamere di sorveglianza pubbliche, saranno fondamentali sia quelle di abitazioni private limitrofe al luogo dove è avvenuto il furto che quelle posizionate nelle aree di accesso al comune del Vallo di Lauro.