Lauro, ladri “acrobati” tornano in azione: oro e contanti portati via da una villetta

LAURO- I ladri tornano a colpire nella zona di Via Tito e Costanzo Angelini e nelle sue traverse. Nel mirino due villette a pochi metri di distanza, vicine a noccioleti. I ladri sono entrati in azione in azione proprio dai terreni vicini. Il primo colpo, quello messo a segno in una traversa di Via Tito e Costanzo Angelini dopo le 21 di ieri sera, anche perche’ quando i proprietari sono giunti a casa, i malviventi erano ancora al secondo piano dell’ abitazione e si sono dileguati velocemente, approfittando dei terreni vicini e saltando sul muro di cinta, alto qualche metro, da cui quasi sicuramente hanno fatto accesso. Nell’abitazione presa di mira i malviventi hanno portato via oro e contanti. Il furto è stato denunciato alla locale stazione dei Carabinieri, che stanno procedendo con gli accertamenti. Pochi minuti dopo, a qualche metro in linea d’aria, i malviventi hanno tentato un raid all’interno di una villetta di Via Tito e Costanzo Angelini. Stavolta però sono stati messi in fuga dell’allarme. Anche in questo caso il tentativo di effrazione è avvenuto molto probabilmente da un terreno retrostante l’abitazione presa di mira. Le indagini sul secondo episodio e su un altro tentativo avvenuto a pochi metri di distanza sono affidate agli agenti del Commissariato di Ps di Lauro. La zona dove sono entrati in azione i ladri era già finita nel mirino di raid della criminalita’ predatoria nei mesi scorsi. Anche in questo caso, visto che la zona colpita non è coperta da telecamere di sorveglianza pubbliche, saranno fondamentali sia quelle di abitazioni private limitrofe al luogo dove è avvenuto il furto che quelle posizionate nelle aree di accesso al comune del Vallo di Lauro.
Redazione Irpinia
Testata giornalistica registrata al tribunale di Avellino con il n. 422 del 21.5.2014
- Redazione – Via Dell’Industria snc – Pietradefusi (AV)
- 082573384
- redazione@irpinianews.it