Lauro, Iannone e Stellato si aggiudicano il Memorial dedicato a Franco Lauro

LAURO- Gilio Iannone atleta della Mannara Running, si aggiudica la V Edizione del Memorial “Franco Lauro”, l’evento che ogni anno chiama a raccolta centinaia di podisti da tutta la Campania per la dieci chilometri in memoria del giornalista Rai originario del comune irpino. Trentadue minuti e cinquanta secondi. Questo il tempo del vincitore, gia’ maglia della Nazionale dell’Esercito, da dove arrivano anche gli altri due runners saliti sul podio e premiati dal sindaco di Lauro Rossano Boglione, dal fratello di Franco Lauro, Salvatore, anche lui in corsa nella dieci chilometri e Francesca Mezzo, compagna del compianto giornalista sportivo della RAI.

Alle spalle di Iannone si e’ piazzato Francesco Di Puoti della Atletica Marcianise, con un tempo di 33’31”, Mentre il terzo gradino del podio è andato a Salvatore Russo della Atletica Frattaminore, con un tempo finale di 34’28”. Il primo posto per la categoria femminile a Teresa Stellato con i dieci chilometri raggiunti in 39:41 per la runner dell’ Atletica Marcianise. A seguire Cinzia Ottobre della Running Saviano e Anna Trinchillo dell’International Security Service. Cinquecentocinquanta i runners che si sono iscritti alla gara, cinquecentododici quelli che alle partenza dall’ Arco di Fellino, dove oltre al saluto istituzionale della consigliere comunale Paola Scafuro quest’anno ad allietare e fare da sottofondo musicale all’evento, c’era il sax di Attilio Vona. Un nuovo successo per la manifestazione organizzata dai giovani dell’Asd Vallo Lauro Running.