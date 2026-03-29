Il Vallo di Lauro celebra il professore Moschiano: premiati quattro studenti

LAURO- Brunella Santaniello della III A della Scuola Media di Quindici, Antonio Nappi della III A della Scuola Media di Lauro, Santolo Scafuro della III A della Scuola Media di Taurano e Francesco Santaniello della classe V dell’ indirizzo di Scienze Umane del Liceo “B. Croce” di Lauro. Sono i quattro studenti del Vallo di Lauro premiati nell’ ambito del concorso in memoria dello storico del Vallo di Lauro, che quest’anno aveva come tema “Il Vallo di Lauro e il Castello Lancellotti”. Ieri sera nella Sala D’ Armi del Castello Lancellotti, concessa dal Principe Pietro Lancellotti per l’evento, sono stati consegnati i premi agli studenti delle scuole del Vallo di Lauro che, raccogliendo l’invito del Comitato “Professore Pasquale Moschiano” , hanno partecipato al concorso organizzato in collaborazione con il Comune di Lauro e la scuola per ricordare l’amore per il territorio e stimolare la conoscenze delle bellezze e della storia nei più giovani. Il segno che a otto anni di distanza dalla sua morte Pasquale Moschiano abbia ancora tanto da insegnare e trasmettere alle nuove generazioni del Vallo di Lauro e’ testimoniato proprio dall’entusiasmo dei giovanissimi partecipanti. Sui quattro candidati e’ caduta la scelta tra i lavori realizzati. La Commissione composta da Antonio Ferraro, Velia Sepe e Antonio Ventre , che ha ribadito il fatto che anche se ai fini del concorso dovevano esserci tre vincitori, la loro partecipazione ha già fatto vincere tutti. Educatore ed esempio, non solo con le prediche ma nella pratica. Il saluto dell’amministrazione comunale e’ stato portato dalla consigliere comunale Paola Scafuro. Un’occasione di crescita per i ragazzi, perche’ non solo ha consentito ai giovani di conoscere le bellezze del territorio ma anche metterli di fronte ad un primo concorso. Presente la dirigente scolastica Maria Siniscalchi, che ha condiviso con i suoi ragazzi questa esperienza, una generazione meno fortunata perché non ha potuto conoscere il professore Moschiano, ma affascinata come lo era stata lei negli anni di lavoro con lo studioso, dal fascino della scrittura e del racconto di Moschiano. Anche quest’anno i familiari del professore Moschiano non hanno fatto mancare la loro presenza e il contributo al ricordo del compianto docente e storico del Vallo di Lauro.