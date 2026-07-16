Lauro, furti alla Certosa: la Polizia recupera nelle campagne un quadro storico e un pianoforte

LAURO- Un quadro storico di valore e un pianoforte a coda. E’ parte della refurtiva oggetto dei raid alla Certosa di San Giacomo recuperata nelle campagne dai poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Si tratta di uno sviluppo dell’attività di polizia giudiziaria della scorsa settimana che ha portato all’ arresto di tre persone in flagranza di reato,

coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Nell’ambito di questa attività, gli agenti del Commissariato di Lauro hanno denunciato in stato di libertà un cinquantaduenne di Pago del Vallo di Lauro per il reato di furto aggravato all’interno della Certosa di San Giacomo. In particolare, presso la sua abitazione sono stati rinvenuti arredi storici trafugati ll’interno della truttura. Ma non era finita qua, visto che grazie ad un’ulteriore attività investigativa sono stati rinvenuti, in una campagna di Marzano di Nola, un quadro di rilevante interesse storico artistico e patrimoniale ed un pianoforte a coda di particolare pregio. Tutto il materiale rinvenuto e’ stato sottoposto a sequestro e sarà restituito all’ avente diritto. La contestazione è allo stato provvisoria e la colpevolezza della persona denunciata sarà accertata solo all’esito

del giudizio.