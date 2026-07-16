SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- I poliziotti del Commissariato di P.S di Sant’Angelo dei Lombardi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento,.hanno tratto in arresto un 25enne originario della provincia di Benevento, pregiudicato, gia condannato a 8 anni di reclusione per reati di tortura, rapina e sequestro di persona aggravato poiché commesso nei confronti di minorenne. L ‘uomo veniva rintracciato in Sant Angelo deiLombardi e al termine degli adempimenti di rito veniva associato presso la Casa di Reclusione.di quel Comune. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
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Arrestato pregiudicato condannato ad otto anni per rapina, tortura e sequestro di persona
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI- I poliziotti del Commissariato di P.S di Sant’Angelo dei Lombardi, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento,.hanno tratto in arresto un 25enne originario della provincia di Benevento, pregiudicato, gia condannato a 8 anni di reclusione per reati di tortura, rapina e sequestro di persona aggravato poiché commesso nei confronti di minorenne. L ‘uomo veniva rintracciato in Sant Angelo deiLombardi e al termine degli adempimenti di rito veniva associato presso la Casa di Reclusione.di quel Comune. Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici