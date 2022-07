Lauro, fucile occultato in un fondo agricolo. Sequestrato dalla Polizia

Personale del Commissariato di P.S. di Lauro (AV), a seguito di attività investigativa, ha rinvenuto, occultato in un fondo agricolo, sotto circa 30 cm di terreno, un fucile da caccia cal. 12, marca Bernardelli, con matricola punzonata e resa illeggibile, che è stato sottoposto a sequestro.

L’arma, individuata con l’ausilio di un metal detector, si presentava in ottimo stato d’uso, intrisa di olio, avvolta in un panno grigio e protetta da una camera d’aria per pneumatici. Dai primi accertamenti il podere nel quale è stato effettuato il rinvenimento, in evidente stato di abbandono, risultava non recintato e privo di qualsiasi coltivazione agricola.

Sono in corso accertamenti per addivenire alla responsabilità degli autori dell’occultamento nonché per stabilire la provenienza del fucile.