Emergenza sangue, l’appello degli ospedali a donare. Lunedì l’autoemoteca “Frates” a Grottaminarda

“C’è bisogno di sangue”. L’appello a donare arriva dagli ospedali della provincia di Avellino che sono in emergenza.

“Si ripetono gli appelli a donare da parte dei medici e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda si associa a tali appelli invitando la propria comunità a partecipare all’iniziativa di lunedì 25 luglio quando, in Piazza Vittoria (nei pressi del Monumento ai Caduti) sarà presente un’Autoemoteca del gruppo Donatori Sangue “Fratres” di Ariano Irpino.

L’emoteca mobile stazionerà dalle ore 8:00 alle ore 12:30. È possibile anche prenotare oltre che chiedere informazioni al numero 331/3637958.

“Fai la tua parte… vieni a donare” e “Io dono… non so per chi, ma so il perchè”, sono gli slogan di questa campagna straordinaria di raccolta. Una campagna salvavita perchè il sangue si può reperire solo attraverso la disponibilità dei donatori.

Possono donare le persone tra i 18 e i 65 anni che godono di buona salute. É necessario portare con sé la tessera sanitaria ed un documento di identità.

Va ricordato a quanti non possono cogliere l’occasione dell’emoteca mobile in Piazza Vittoria, che è possibile donare tutti i giorni recandosi presso l’Unità di Raccolta di Medicina Trasfusionale dell’Ospedale Frangipane di Ariano Irpino”.