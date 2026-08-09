Lauro, fiamme nell’ex Campo Sportivo: paura per i residenti, intervento di Vigili del Fuoco e operai della Comunità Montana

LAURO- Fiamme nell’ex Campo Sportivo di Via Tito e Costanzo Angelini. Un pomeriggio di paura per i residenti, in particolare della traversa dove si trovava la struttura sportiva, da più di trenta anni in stato di abbandono, divenuta ricettacolo di rifiuti anche speciali, oggetto anche di un sequestro negli anni scorsi da parte della Guardia di Finanza della Tenenza di Baiano. Nella tarda mattinata le fiamme, che sono verosimilmente partite dalla banchina del Regio Lagno, avvolgendo subito l’intera area dell’ex Campo Sportivo, coperta da rovi e almeno dalle prime testimonianze, anche ancora oggetto di scarichi a quanto pare. Materiale ferroso e plastica, ma non si esclude anche altro tipo di rifiuti. Sul posto, allertati dai residenti, sono intervenuti in primis gli operatori della Squadra Antincendio della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Un lavoro di circa cinque ore, quello che ha visto impegnati prima gli operatori della Comunità Montana, che sono riusciti a circoscrivere il fronte dell’incendio, che minacciava le abitazioni, che dei caschi rossi. Nel corso dell’intervento un vigile del fuoco ha anche rimediato una ferita a causa della difficoltà logistica dell’intervento. E’ stato prontamente soccorso da una giovane medico residente nella zona. Paura per i residenti, non solo per il rischio che le fiamme lambissero le abitazioni, ma anche per i rischi ambientali, per anni gli interrogativi su cosa sia presente in quell’area sono stati uno dei temi più discussi. Ora l’incendio riapre la questione ambientale dell’ex Campo Sportivo.