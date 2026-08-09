Lauro, dall’ex Campo Sportivo ancora fumo e area irrespirabile, Scibelli (FN): intervengano Arpac e Comune

LAURO- “Chiedo l’intervento urgente dell’Amministrazione comunale e dell’Arpac per le dovute verifiche e la bonifica immediata del sedime”. In Via Tito e Costanzo Angelini, a qualche ora di distanza dal rogo che ha interessato l’ex Campo Sportivo, l’aria è ancora irrespirabile e i residenti sono preoccupati anche per quanto e’ venuto fuori dall’incendio di oggi pomeriggio. A farsi interprete di questa istanza dei residenti, sia da cittadino che da esponente locale di Futuro Nazionale e’ Carmine Scibelli, capogruppo dei vannacciani in consiglio comunale a Quindici. Per Scibelli, che era stato uno dei protagonisti della battaglia che portò al sequestro della struttura, più di venti anni fa, si tratta di una battaglia “bis”. “Nonostante l’incessante impegno della Squadra Antincendi della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro che hanno lavorato ai limiti del consentito in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Avellino c’è ancora materiale che brucia e l’aria è irrespirabile. Sarebbe stata riscontrata, tra i rovi, la presenza di amianto, di elettrodomestici, di mobili e finanche di parti di binari ferroviari. Pertanto da cittadino e da esponente politico di Futuro Nazionale chiedo l’intervento urgente di Amministrazione comunale ed Arpac” .