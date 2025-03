Lauro, i giovani organizzeranno i festeggiamenti patronali: ecco il Comitato

I giovani di Lauro tornano protagonisti della cura delle tradizioni religiose del paese. Così questa mattina, proprio dalla chiesetta di Via Salita Santi Patroni nel quartiere Vigna, il nuovo Comitato Festa per San Sebastiano e San Rocco ha voluto far partire questa “avventura”. Il tradizionale giro con la banda musicale per il paese e una foto di rito con il parroco Don Luigi Vitale. Tutti giovanissimi, a partire dal presidente Angelo Palmese, quelli che organizzeranno le attività in vista della festa patronale del prossimo agosto. Grande entusiasmo per questa iniziativa tutta giovanile.