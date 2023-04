Lauro, doppia tappa per il Questore: visita in Municipio e incontro in Commissariato

Una mattinata nel Vallo di Lauro per il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi, che ha fatto tappa sia presso il Municipio della cittadina del Vallo, nello storico Palazzo Pignatelli dove ha incontrato il primo cittadino di Lauro Rossano Sergio Boglione, che nel presidio della Polizia di Viale Dei Platani, dove ha salutato il personale quotidianamente impegnato nelle attività di contrasto e prevenzione. Ad accompagnarlo nella visita al Municipio proprio il dirigente del Commissariato di Lauro, il vicequestore Elio Iannuzzi.

Terrazzi e’ stato ricevuto dal primo cittadino Boglione e ha visitato la struttura che da alcuni mesi ospita il Comune di Lauro. A fare da “Cicerone” tra le bellezze del Complesso storico, lo stesso primo cittadino. Una visita che si è conclusa con il ringraziamento del vertice di Via Palatucci all’amministrazione comunale per l’ospitalità e soprattutto l’augurio che possa proseguire nell’attività intrapresa con lo stesso spirito e risultati.

Ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano anche al personale del Commissariato di Lauro, gli agenti di Viale dei Platani diretti dal vicequestore Iannuzzi. Proprio grazie alle direttive della Questura negli ultimi anni non sono mancati risultati di rilievo sul fronte della prevenzione e del contrasto. A partire dal dilagante fenomeno dello spaccio.

Due piazze attive sul territorio sono state sgominate grazie alle indagini e ai sequestri messi in atto dalla Polizia. Ma non sono mancati anche interventi come quello relativo alla revoca delle patenti di guida per coloro che sono risultati coinvolti in più sinistri stradali, una delle pratiche illegali su cui si concentra da tempo la massima attenzione da parte della Polizia sul territorio. Senza dimenticare i numerosi sequestri di armi detenute illegalmente. Un lavoro per cui è arrivato il ringraziamento da parte del Questore di Avellino a tutto il personale del Commissariato.