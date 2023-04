Bolle da tutto il mondo ad Avellino per cinque giorni

No, non sarà una bolla di sapone ma un percorso, un viaggio, un progetto. “Visit Irpinia”, startup frizzante, per restare in tema, e dinamica – nel suo palmares Irpinia Mood, un appuntamento ormai fisso da sette anni con il meglio dell’enogastronomia dei nostri territori – è pronta a celebrare una particolare tipologia di vino: le bollicine. “Un’esperienza unica – sostengono gli organizzatori – che offre ai partecipanti la possibilità di assaggiare spumanti provenienti da tutto il mondo”.

E’ il momento giusto, perché è ormai risaputo che le bollicine, anche quelle campane, piacciono tutto l’anno. Gli spumanti, come scrivono anche giornalisti esperti, non si bevono più solo a Natale e Capodanno. In questo modo, si aiuta a far conoscere i vitigni autoctoni in modo più ampio, anche ai giovani. La scelta è sempre più vasta, dal metodo classico allo charmat.

Nella nostra regione, il primo spumante Metodo Classico campano è made in Irpinia, è prodotto da uve greco di Tufo dalla Cantine di Marzo, dal 1926. Le cantine di Marzo saranno tra le protagoniste de “La Repubblica delle Bolle”, in programma dal 21 al 25 aprile nelle storiche cantine A.Ma in via Filande, Pianodardine, Avellino.

Si tratta di un vero e proprio monumento della viticoltura irpina – in passato gualchiera della famiglia Caracciolo, legata all’industria della lana – poi cantina cooperativa posizionata nell’areale del Fiano di Avellino Docg e nei territori limitrofi che, per disciplinare, rientrano nelle denominazioni di qualità del Taurasi e del Greco di Tufo.

“Nel corso dei cinque giorni – spiegano gli organizzatori – gli avventori potranno assaggiare bollicine provenienti da ogni angolo del mondo: a partire da quelle irpine e campane, che vedranno la partecipazione in presenza di produttori e responsabili d’azienda, proseguendo con i grandi spumanti metodo classico e Charmat italiani (dal Trento Doc al Franciacorta passando per il Prosecco e l’Alta Langa), fino ad arrivare alle iconiche bollicine prodotte in Francia (con una grande selezione di Champagne, Cremant e Blanquette)”.

Cinque giorni, dunque, assolutamente da non perdere. Un “viaggio” nel mondo delle bollicine ma anche in quello della musica. “Ospiteremo degli artisti che sapranno esaltare il gusto unico delle bollicine che abbiamo selezionato per voi”.

Questo spazio riservato alla musica è denominato “A lume di candela”, ovvero “una serie di serate evento in cui il talento degli artisti sarà messo in luce anche da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando un’atmosfera intima e potente. Inoltre, tutte le sere ci saranno delle esperienze immersivi di sonorizzazione delle sale di degustazione, seguendo la provenienza delle bottiglie”.

L’ingresso all’evento è gratuito ma è già possibile trovare online i biglietti di degustazione disponibili per risparmiare tempo.

“La Repubblica delle Bolle” è in partnership con l’Associazione Italiana Sommelier. Gli esperti dell’Ais Campania guiderano diverse masterclass e condivideranno le loro conoscenze e competenze con i partecipanti, approfondendo i temi della sommellerie, della degustazione e delle caratteristiche dei vini spumantizzati.