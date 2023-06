Lauro, dissesto idrogeologico: il comandante Sileo incontra Boglione e Iovino

Una task force per dare risposte concrete sul dissesto idrogeologico e i disagi che potrebbero presto tradursi in veri e propri danni per gli agricoltori della zona, causati da smottamenti che hanno bloccato una serie di strade rurali. Si è discusso di questo ieri mattina in un incontro tra il sindaco Rossano Sergio Boglione, l’ assessore all’ Ambiente Umberto Iovino e il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali, il colonnello Ferdinando Sileo, che insieme al comandante della locale stazione di Marzano di Nola Catalano, ha raccolto l’invito degli amministratori e , dopo un confronto a Palazzo Pignatelli e’ stato anche insieme all’assessore Iovino per un sopralluogo sulla zona colpita dagli smottamenti.

Proprio per aprire un confronto con esperti e istituzioni sulle iniziative da intraprendere, come spiegato in apertura dell’incontro dall’assessore Iovino, il Comune di Lauro ha invitato il comandante Sileo a dare un contributo in termini di collaborazione ad individuare le iniziative necessarie e soprattutto affrontare una problematica che oltre al pericolo che incombe anche sul centro abitato delle frazioni, rischia di creare danni anche economici. L’assessore all’Ambiente del Comune di Lauro ha anche ricordato che le aree interessate anche da recenti smottamenti si trovano ib zona R4 e P4 ( rischio e pericolo alto) per cui gia’ sono stati attivati anche tutti gli interventi necessari per ottenere dalla Regione Campania un finanziamento a progetti che studino le condizioni del territorio e le azioni da intraprendere. Oltre al fatto che a breve saranno appaltati anche gli interventi per il Canalone e il Vallone Troncito. Quelli che ha precisato ancora meglio il primo cittadino di Lauro, ricordando che questo smottamento e le criticità riscontrate, arrivano in una fase delicata per le operazioni di preparazione alla raccolta delle nocciole in particolare. L’intenzione dell’amministrazione comunale, come ribadito da sindaco e assessore, e’ quella di interessare ad un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico degli esperti e dare subito risposte alla comunità. Il colonnello Sileo, ribadendo che i Carabinieri Forestali non hanno competenze sugli interventi da porre in essere e sulla programmazione, sono però intanto lieti di ricevere una richiesta per contribuire ad un programma di mitigazione del rischio. Intanto Sileo ha subito consigliato, laddove ci potesse essere un rischio di bloccare qualsiasi espansione edilizia o permessi sul territorio.

Suggerendo anche agli amministratori di coinvolgere l’università in questo percorso. Una strada per dare risposte e non aggravare i danni e’ quella di studiare il territorio e farlo con le migliori competenze. Una scelta ribadita anche dall’assessore Iovino, che ha fatto riferimento alle ultime valutazioni dell’ Ispra sui rischi connessi al dissesto idrogeologico sul territorio. Proprio da uno studio approfondito su quali interventi saranno necessari per affrontare questa criticità, partirà l’iniziativa del Comune di Lauro.