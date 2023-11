Lauro, denunciato 66enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Concluse le indagini del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro nei confronti di un 66enne di Mugnano del Cardinale, soggetto noto alle Forze di Polizia, indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini avevano preso avvio da una perquisizione che gli agenti della Polizia di Stato avevano effettuato presso il domicilio dell’uomo. Nella circostanza all’interno di un casolare agricolo furono rinvenuti 219 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 45 grammi di hashish, nonché numerose bustine in cellophane, solitamente usate per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Il materiale sottoposto a sequestro, confezionato in singole dosi, avrebbe consentito di ricavare 316 dosi per la marijuana e 564 dosi di hashish. Inoltre, nel corso della perquisizione fu accertato che il 66enne deteneva alcune cartucce a palla singola cal. 12 senza aver mai prodotto denuncia.