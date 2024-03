Lauro City Run, tutto pronto per la carica dei settecento runners

LAURO- Settecento runners da varie regioni d’ Italia (previsti infatti arrivi dalla Sardegna, dalla Puglia e dal Lazio, oltre che dalla Campania) per la terza edizione della “Lauro City Run” la dieci chilometri che partirà domani mattina alle 8:30 dall’ Arco di Fellino, la porta della cittadina del Vallo, per attraversare il borgo della cittadina Irpina e una location ai piedi del Castello Lancellotti per la gara podistica che è dedicata alla memoria del giornalista Franco Lauro, il volto noto di trasmissioni Rai come “La Domenica Sportiva” e “90° minuto”, ma anche di tanti Mondiali e Olimpiadi e del Basket. Il professionista dal volto umano e dalla notevole competenza, a Lauro era legatissimo. E la comunità ogni anno gli riconsegna tutto quell’amore con la gara. La macchina organizzativa è ancora al lavoro per perfezionare ogni dettaglio tecnico.

Come ogni anno sara’ presente la compagna di Franco Lauro, Francesca Romana Mezzo e il fratello Salvatore, anche lui appassionato runner. Gli organizzatori, a partire dal gruppo di amanti della corsa dell’ ASC, Comitato provinciale di Avellino e dell’ Asd Giovani Lauro anche quest’anno avranno il sostegno del Comune di Lauro, che ha patrocinato tutte le edizioni della gara podistica che richiama centinaia di appassionati e atleti nel paese irpino. Come ogni anno, arrivano anche dei cambiamenti alla cerimonia di premiazione. Quello piu’ importante per la terza edizione e’ rappresentato dalle premiazioni, che avverranno all’interno del Salone San Filippo Neri, dove sara’ proiettato anche un video realizzato da Luigi Casoria, che ricostruisce i natali e i passaggi salienti di una carriera eccezionale in RAI,.quella di Franco Lauro.