Lauro City Run, tutto pronto per la quarta edizione della dieci chilometri

Seicento runners da varie regioni d’Italia (previsti come ogni anno arrivi anche da fuori Campania) per la quarta edizione della “Lauro City Run”, la dieci chilometri che partirà domani mattina alle 8:30 dall’Arco di Fellino, la porta della cittadina del Vallo, per attraversare il borgo della cittadina Irpina e una location ai piedi del Castello Lancellotti per la gara podistica dedicata alla memoria del giornalista Franco Lauro, volto noto di trasmissioni Rai come “La Domenica Sportiva” e “90° minuto”, ma anche di tanti Mondiali, Olimpiadi e del Basket. Il professionista dal volto umano e dalla notevole competenza, a Lauro era legatissimo. E la comunità ogni anno gli riconsegna tutto quell’amore con la gara. La macchina organizzativa è ancora al lavoro per perfezionare ogni dettaglio tecnico.

Come ogni anno sarà presente la compagna del giornalista, Francesca Romana Mezzo, e il fratello Salvatore, anche lui appassionato runner. Anche quest’anno ci saranno tante sorprese per i partecipanti. Anche quest’anno sarà la Asd Vallo Lauro Running a occuparsi di un evento diventato una tappa importante anche per gli stessi runners.

Tutta la comunità sarà coinvolta dalla manifestazione, che per l’edizione 2025 avrà anche un percorso dedicato alle famiglie, che potranno percorrere la stessa parte del circuito nella “family nature walk”. L’evento ha il patrocinio del Comune.