Lauro City Run, la carica dei cinquecento per la gara tra sport e bellezza nel Vallo

La carica dei cinquecento per la seconda edizione della “Lauro City Run” in programma per domani, domenica 18 giugno.

Tutto pronto nella cittadina del Vallo per ospitare podisti da tutta la Campania impegnati in una dieci chilometri di agonismo ma anche di bellezza. Non capita in tutte le gare di avere uno start da una Porta storica, quella di Fellino e poter ammirare lungo il percorso bellezze come quelle del Castello Lancellotti. Tutto in memoria del compianto giornalista sportivo, Franco Lauro, che della comunità del Vallo portava non solo il nome ma anche un legame nel cuore, visto che approfittava delle pause alla sua importantissima carriera per raggiungere il borgo Irpino.

Un legame che sopravvive al suo addio. Visto che il Comune di Lauro, il Comitato Asc di Avellino e Napoli, l’ Asd Giovani Lauro e un nutritissimo gruppo di podisti appassionati del Vallo di Lauro, che partecipano alla “Running Saviano”, guidati dall’avvocato Luigi Amelio. Tante le associazioni e le attività mobilitate per quello che è anche diventato uno stabile evento nella programmazione culturale del Comune di Lauro, guidato dal primo cittadino Rossano Sergio Boglione, che anche per il 2023 ha inserito la “Lauro City Run” tra gli eventi estivi di maggior rilievo.

Per i podisti anche la possibilità di una visita guidata al Castello Lancellotti, aperto per l’occasione. Tutto pronto dunque per una mattinata di sport e passione ma anche per ricordare una figura straordinaria per chi seguiva lo sport e non solo il calcio. Anche quest’anno tra i runners in gara ci dovrà essere il fratello di Franco Lauro, Salvatore, primario ospedaliero. In gara anche Yahia Kadiri, il 27enne ghanese che l’anno scorso si aggiudicò la dieci chilometri in 31.37 minuti con i colori della “Carmax Camaldolese”. Ci sarà anche Saverio Bossone, lauretano doc, piazzatosi all’undicesimo posto con l’ottimo tempo di 36.35 minuti in rappresentanza della “Running Saviano”.