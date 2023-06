Insediato Forum dei Giovani di Montemiletto: “lavorare con unità d’intenti”

Prima seduta del neoeletto Forum dei giovani di Montemiletto. L’augurio di buon lavoro del Sindaco Massimo Minichiello e dell’Amministrazione comunale con il motto “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”, dedicato a tutti i ragazzi che credono in qualcosa e fanno di tutto per raggiungerlo, a tutti quelli che cercano qualcosa in cui credere.

«Con tale auspicio, lo scorso 3 agosto 2022, in una delle prime sedute di Consiglio comunale dall’insediamento, dopo aver assegnato la delega alla Politiche Giovanili, veniva riapprovato il regolamento del Forum dei Giovani quale organismo di partecipazione giovanile attiva alla vita cittadina affinché fosse, nella realtà, uno spazio di incontro permanente tra i giovani, le aggregazioni giovanili e l’Amministrazione Comunale.

Uno dei primi atti fortemente voluti dall’attuale Amministrazione comunale che, superando la totale assenza di visione ed iniziative registrata per anni, voleva vedere i giovani impegnati in prima linea, per contribuire alla crescita ed alla costruzione del futuro della nostra Comunità. Dopo le iscrizioni che hanno visto tantissime adesioni della fascia giovanile dai 16 ai 34 anni di età, sono state indette le elezioni che si sono svolte in un clima di totale condivisione lo scorso 24 maggio.

All’esito delle operazioni elettorali che sono state garantite da un seggio composto per l’occasione dai dipendenti comunali, che si ringraziano per la collaborazione, il Sindaco – con decreto n. 7 del 29/05/2023 – ha formalmente costituito il Forum dei Giovani di Montemiletto che ha visto eletto Stefano Pio Bellarosa, nella qualità di Presidente, e dieci Consiglieri: Francesca Aufiero, Christopher Russo, Ivan Garofalo, Alessandro Barletta, Maria Pia Dente, Antonio Sorice, Stefano Puzo, Mario Pio Musto, Tea Melania Pesa, Sofia Scialoia.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale – conclude la nota – nel congratularsi con il Presidente ed i Consiglieri eletti, che si sono insediati oggi per la prima seduta nella Sala Consiliare del Comune di Montemiletto, augurano al Forum dei Giovani di lavorare con autonomia e nel pieno delle proprie funzioni, con la massima unità di intenti, per essere uno strumento autentico di aggregazione e partecipazione giovanile ed luogo di confronto e collaborazione con tutte le realtà giovanili presenti sul territorio».