Lauro, aveva tentato di dare fuoco a un veicolo: denunciato giovane del luogo

La conclusione dell’indagine condotta dal personale del Commissariato P.S. di Lauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, ha portato all’indagine, in stato di libertà, di un giovane di Moschiano. All’epoca dei fatti minorenne, è stato coinvolto in un presunto incendio doloso che ha danneggiato un’auto Mercedes nel Comune di Lauro, di proprietà del responsabile di una società sportiva locale.

Secondo quanto emerso dalla denuncia del proprietario dell’auto, il giovane, anche membro della squadra sportiva locale, avrebbe agito per motivi di rancore nei confronti dei dirigenti della società. Questo rancore era scaturito dal fatto di aver perso il ruolo da titolare nella squadra e di essere stato spesso relegato in panchina. Si presume che il giovane abbia tentato di incendiare l’auto del manager del team usando una bottiglia incendiaria artigianale. Per un caso fortuito, il veicolo non è stato completamente distrutto. L’ordigno, composto da uno stoppino imbevuto di liquido infiammabile, dopo il lancio è rimbalzato sul tetto dell’auto, evitando così un danno più grave.

L’identificazione del giovane è avvenuta grazie alle immagini delle telecamere installate nella zona, che hanno evidenziato il modo in cui è stato lanciato l’ordigno da uno scooter, alla guida del quale c’era un altro individuo, attualmente in fase di identificazione.