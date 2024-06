Lauro, aula consiliare dedicata a Vassallo: venerdì la cerimonia

E’ in programma venerdí 21 giugno alle ore 19.00 presso il Palazzo Pignatelli sede del Municipio di Lauro la cerimonia di intitolazione della Sala Consiliare ad Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” di Pollica, assassinato dalla criminalità organizzata il 5 settembre 2010.

La manifestazione si svolgerà alla presenza di Dario Vassallo, fratello di Angelo, delle autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni e della cittadinanza. Alla benedizione e scopertura della targa commemorativa seguiranno gli interventi delle Autorità presenti; al termine avrà luogo il Concerto della Fanfara dei Carabinieri.

L’evento inserito nel progetto “In Prima Linea” e finanziato dal Fondo per “Legalità e tutela degli Amministratori locali vittime di atti intimidatori” nasce dalla volontá del Sindaco Rossano Sergio Boglione e dell’Amministrazione Comunale di ricordare un uomo onesto e coraggioso ucciso per il suo senso di giustizia e a causa delle sue battaglie per la legalità.